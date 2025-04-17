Lütfü Savaş Davası Ertelendi, Bekleniyor YSK

MAHKEME DAVA SÜRECİNE DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal’ın, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay’ın iptali ve partinin yetkili kurullarının görevden alınması talepleriyle açtıkları davanın ilk duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Daha önce ayrı mahkemelerde açılan davaların birleştirilmesiyle oluşan dosya kapsamında, ilk duruşmada herhangi bir esas kararı çıkmadı. Mahkeme, kurultaya ilişkin sürdürülen savcılık soruşturması nedeniyle süreci ileri bir tarihe erteledi.

SAVCILIK DOSYASINA GEREKEN KATKI

Duruşma sonrasında basın mensuplarına bilgi veren Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen, “Bu aşamada herhangi bir karar beklenmiyordu. Çünkü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma dosyası mevcut. Henüz bu dosyada bir iddianame düzenlenmedi” şeklinde konuştu. Mahkeme, söz konusu savcılık dosyasının duruşma dosyasına celbi için müzekkere yazılmasına ve ayrıca Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuru doğrultusunda yazı yazılmasına da karar verdi.

YENİ DAVA GÜNDEME GELECEK

Avukat Üregen, 38. Olağan Kurultay’a ek olarak, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay için de iptal talebiyle yeni bir dava açmayı planladıklarını ifade etti. “Muhtemelen haftaya 21. Kurultay hakkında da dava açacağız” dedi.