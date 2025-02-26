Gündem

Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

lutfu-savas-uskudar-universitesi-nde-goreve-basladi

LÜTFÜ SAVAŞ’IN İHRACI VE DAVASI

CHP’den olaylı bir şekilde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tazminat talepleriyle gündeme gelen ve başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultay ile ilgili olarak dava açtı. Soruşturma sürecinin bir parçası olarak ifade veren Lütfü Savaş’ın yeni iş pozisyonu da netleşti.

LÜTFÜ SAVAŞ ÜNİVERSİTEDEN GÖREV ALDI

Tıp alanında doçent doktor olan Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde göreve başlamış durumda. Savaş’ın, üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde görev yapacağı öğrenildi.

Üsküdar Üniversitesi’nin resmi internet sitesine girip Lütfü Savaş’ın özgeçmişini inceleyenler, çarpıcı bir detayla karşılaştı. Özgeçmişte, Savaş’ın belediye başkanlığı süreci ve CHP’de geçirdiği dönem ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmediği dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Lütfü Savaş Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP kurultayıyla ilgili açtığı dava sonrası Üsküdar Üniversitesi'nde yeni bir göreve başladı.
Gündem

Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

CHP kurultayındaki usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde yeni bir işe adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.