Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

LÜTFÜ SAVAŞ’IN İHRACI VE DAVASI

CHP’den olaylı bir şekilde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tazminat talepleriyle gündeme gelen ve başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultay ile ilgili olarak dava açtı. Soruşturma sürecinin bir parçası olarak ifade veren Lütfü Savaş’ın yeni iş pozisyonu da netleşti.

LÜTFÜ SAVAŞ ÜNİVERSİTEDEN GÖREV ALDI

Tıp alanında doçent doktor olan Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde göreve başlamış durumda. Savaş’ın, üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde görev yapacağı öğrenildi.

Üsküdar Üniversitesi’nin resmi internet sitesine girip Lütfü Savaş’ın özgeçmişini inceleyenler, çarpıcı bir detayla karşılaştı. Özgeçmişte, Savaş’ın belediye başkanlığı süreci ve CHP’de geçirdiği dönem ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmediği dikkat çekti.