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Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde Göreve Başladı

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LÜTFÜ SAVAŞ’IN HUKUKİ ADIMLARI

CHP’den olaylı bir şekilde ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gündeme gelen ve başsavcılığın soruşturma başlattığı kurultayla ilgili dava açtı. Savaş, suçlamaların merkezinde bulunuyor. Ayrıca, bu süreçte ifade veren Savaş’ın yeni kariyeri de belirlendi.

Tıp alanında doçent doktor unvanına sahip olan Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi’nde yeni bir göreve başladı. Savaş’ın üniversitenin Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde çalışacağı belirtildi.

ÖZGEÇMİŞTEKİ DİKKAT ÇEKİCİ NOKTA

Üsküdar Üniversitesi’nin internet sitesinde Savaş’ın özgeçmişine ulaşan kişiler, dikkat çekici bir ayrıntı ile karşılaştı. Özgeçmişte Lütfü Savaş’ın belediye başkanlığı dönemi ve CHP’deki siyasi geçmişine dair hiçbir bilgiye yer verilmediği gözlemlendi.

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