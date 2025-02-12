Lvbel C5: Eleştiriler Beni Etkilemez

GÜNDEMDEKİ RAP’Çİ LVBEL C5

“Hav Hav Hav” isimli parçasıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken LVBEL C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, Akmerkez’de objektiflere yakalandı. “Kötü yorumları görmezden geliyorum” diyen LVBEL C5, eserini eleştiren ünlü isimler hakkında “Ben yaparım, onlar havlar” diyerek sert bir yanıt verdi.

LVBEL C5, “Ben güzel şarkılar yapıyorum. En azından havlamıyorum” diyen İrem Derici’ye karşı “Ben başarılı iş yaptığımı düşünüyorum. İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum. Bana yaptığı yorumla daha çok gündem oldu” ifadelerini kullanarak kendine güvenini ortaya koydu.

ALİŞAN’A CEVAP

Ünlü rapçinin, sanatçı Alişan’ın “Ben de ‘Miyav’ diye şarkı yapacağım” sözlerine ise “Biri de onu yapsa dinlenecek” diye karşılık vermesi dikkat çekti. LVBEL C5, eleştirileri ciddiye almayarak kendi tarzında daha fazla eser vermeye devam ediyor.