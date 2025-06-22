Gündem

Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

lynn-hamilton-hayatini-kaybetti

LYNN HAMILTON’UN VEFATI

“Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi yapımlarla bilinen Lynn Hamilton, 95 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm haberi, eski menajeri Calvin Carson tarafından açıklandı. Carson’ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre, Hamilton 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Carson, Hamilton’a veda ederken, “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” dedi.

KARİYERİ VE EĞİTİM HAYATI

Mississippi doğumlu olan Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine 1959 yılında John Cassavetes’in “Shadows” filmi ile başlangıç yaptı. Kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi önemli yapımlarda rol aldı. Aynı zamanda birçok pembe dizide de yer aldı.

ÖNEMLİ

Dünya

İran, ABD’ye sert tehditte bulundu

ABD'nin İran'a düzenlediği saldırı sonrası gerilim tırmandı. İran, tüm Amerikalıları meşru hedef ilan etti ve yeni bir füze saldırısı başlattı. Tepkiler hızla büyüyor.
Gündem

Fatih Altaylı Adliyeye Sevk Edildi

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler sebebiyle gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.