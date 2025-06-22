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Lynn Hamilton Hayatını Kaybetti

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LYNN HAMILTON’IN VEFATI

“Sanford and Son” ve “The Waltons” gibi bilinen yapımlarda yer alan, birçok pembe dizide de boy gösteren Lynn Hamilton yaşamını kaybetti. 95 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun ölüm haberini eski menajeri Calvin Carson duyurdu. Calvin Carson’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Hamilton, 19 Haziran’da Chicago’daki evinde doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Carson, usta oyuncuya “Onun vefatı bir dönemin sonunu işaret ediyor. Fakat mirası gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek” şeklinde bir veda mesajı iletti.

Mississippi doğumlu olan Hamilton, Chicago’daki Goodman School of Drama’da oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ise 1959 yapımı John Cassavetes filmi “Shadows” ile adım attı. Hamilton, kariyeri boyunca “Brother John,” “Buck and the Preacher” ve “Lady Sings the Blues” gibi birçok önemli filmde rol alarak iz bıraktı.

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