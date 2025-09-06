Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LIGUE 1’E SÜRPRİZ TRANSFER

Fransız futbol takımı Lyon, Süper Lig’de dikkat çeken bir ismi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Geçmişte Türkiye’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal, Lyon’un yeni oyuncusu oldu. Takım, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE Gelecek PLANLARI

OETL’de yer alan habere göre, Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp içindeki kariyer sonrası için de bir proje sundu. Aynı zamanda, 33 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı ifade edildi.

YILLAR SONRA GERİ DÖNÜŞ

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetiştikten sonra 2017 yılında ayrıldığı takımına, 8 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Rizespor ile toplamda 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asist elde etti.

BESIKTAŞ’DA KAZANDIKLARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’deki dönemi sırasında Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.