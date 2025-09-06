Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

Spor

LYON, SÜRPRİZ TRANSFERİ AÇIKLADI

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Süper Lig’de forma giymiş dikkat çekici bir ismi kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız kulübü, son olarak Türkiye’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.

TRANSFERİN DETAYLARI

OETL’ye göre Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp içerisinde kariyer sonrası için bir proje önerdi. Ayrıca, Ghezzal’ın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı açıklandı.

YILLAR SONRA GÖRÜŞME

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından çıkıp 2017 yılında ayrıldığı Fransız ekibine tam 8 yıl aradan sonra geri dönüyor.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile toplamda 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ’TAKİ BAŞARILARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısını gösterdi.

