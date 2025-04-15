M.A., 6 Öğrenciye Cinsel İstismar İddiası

Çirkin olay Kocaeli’de yaşandı. Kartepe ilçesindeki özel okulda görev yapan sınıf öğretmeni M.A., 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla gündeme geldi. Şikayet üzerine M.A., 7 Ocak’ta gözaltına alındı ve 8 Ocak’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, M.A.’nın 12 yaşından küçük çocuklara yönelik nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği vurgulandı.

OKULDAKİ YAKLAŞIMIN GEREKÇESİ

M.A., savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti ve 22 yıllık evli olduğunu, bir çocuğu bulunduğunu belirtti. “3 yıldır özel okulda sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum. Bizden, okulun özel olması nedeniyle öğrencilere daha sevecen ve ilgili yaklaşmamız isteniyordu. Okul dışında öğrencilerle hiçbir görüşmem olmadı” diyerek suçlamaları yalanladı.

Savcı, M.A. hakkında 4 çocuğa karşı “Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan, eğitimci olması ve kamu görevinden aldığı nüfuzu kötüye kullanmasından ötürü yarı oranında artırım uygulanarak 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istemektedir. Ayrıca, 2 çocuğa yönelik “Çocuğun cinsel istismarı” suçu kapsamında yine artırımla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 1 çocuğa yönelik “Tehdit” suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Toplamda, M.A.’nın 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmiştir. İddianame, Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve M.A.’nın yargılanmasına 10 Temmuz’da başlanacak.