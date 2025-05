M.A.’nın Gizli Kamera Skandalı Şikayeti

M.A.’NIN ŞÜPHELERİ GERÇEK ÇIKTI

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak’taki bir apartmanın bodrum katında yaşayan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Meraklanan M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi sökerek içini açtı. Bu işlemi sırasında prizde gizli bir kamera buldu ve o anları cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kameraların yerleştirildiği belirlendi. Apart sahipliği yapan Murat Filiz’in, daireyi apart daireye çevirerek günlük ya da saatlik kiraya verdiği tespit edildi. Filiz, gözaltına alındı ve gizli kameraların içindeki hafıza kartlarında birçok kişinin uygunsuz görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Filiz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

FANTAZİ AMACIYLA YERLEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Filiz’in polisteki ifadesinde, gizli kameraları prizlere “fantezi amacıyla” yerleştirdiğini ve olaydan dolayı utandığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, Filiz’in gizli kameraları internete bağlı bir sistemle kurarak, yaşananları cep telefonundan canlı izleyip kaydettiği belirtildi. Olayın patlak vermesinin ardından, apartlarda kalıp kaydedildiğinden şüphe eden 4 kişi daha polise başvurarak şikayetçi oldu ve şikayetçi sayısı böylece 5’e yükseldi.

HAKİKATİN PEŞİNDE

Diğer yandan, soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, hafıza kartlarındaki görüntüleri incelemeye aldı. Çok sayıda uygunsuz görüntü bulunan hafıza kartlarındaki kişilerin kimliklerinin tespit edilerek, Filiz’den şikayetçi olup olmayacaklarının netleşeceği ifade edildi.