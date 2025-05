M.A., Prizden Kamerayı Buldu, Şikayetçi

OLAYIN BAŞLANGICI

Yunus Emre Mahallesi’ndeki 6423 Sokak’ta yer alan bir apartmanın bodrum katında ikamet eden M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizde bir ışık yansıması fark etti. Bu durum onu şüphelendirdi ve M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi sökerek içini açtı. Prizde gizli bir kamera bulması üzerine, o anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olay üzerine soruşturma başlatıldı.

POLİS İNCELEMELERİ

Soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, üç ayrı apart dairesinde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, apartlardaki üçlü prizlerin içinde gizli kameraların yerleştirildiği belirlendi. Apart sahibi Murat Filiz, kendisine ait daireyi apart dairelere çevirip günlük veya saatlik kiraya verdiği için gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda gizli kameraların hafıza kartlarında birçok kişinin uygunsuz görüntülerinin bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Filiz’in polisteki ifadesi de dikkat çekti. Gizli kameraları prizlere yerleştirdiğini ve bunun fantezi amaçlı olduğunu, yaşananlardan dolayı utandığını belirtti. Ayrıca gizli kameraların internete bağlı olduğunu, bu durumları cep telefonundan canlı izlediği ve kaydettiği öğrenildi. Olayın açığa çıkmasının ardından apartlarda kalıp kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise müracaat ederek şikayette bulundu ve böylelikle toplam şikayetçi sayısı 5’e ulaştı.

GİZLİ GÖRÜNTÜLERİN ANALİZİ

Soruşturma devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelenmeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edilen bu kartlardaki kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve Filiz’e yönelik şikayette bulunup bulunmayacaklarının sonuca bağlanması hedefleniyor.