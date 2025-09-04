M. Demiral: Sorun Yok, Hazırız!

A MİLLİ TAKIM E GRUBUNDA YER ALIYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri çerçevesinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu’nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlı takım, grup aşamasındaki ilk maçını 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan’a karşı yapacak ve karşılaşma Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda gerçekleşecek. Maçın başlama saati ise TSİ 19.00 olarak belirlenmiş.

MERİH DEMİRAL’IN AÇIKLAMALARI

Karşılaşmadan önce Gerçekleşen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral, takımdaki moral durumunu değerlendirdi. Merih, “Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

SORUNLAR YALANLANIYOR

Gürcistan basınından gelen “İki futbolcu arasında sıkıntı olmuş. Ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine Merih Demiral, “Sorunuzu tam anlamadım. Kimin arasında sorun çıkmış? Onlar herhalde öyle hayal ediyor. Kimsenin arasında bir sıkıntı yok. Hazırız. Yarın da bunu göstereceğimize eminim.” diyerek herhangi bir sıkıntının bulunmadığını vurguladı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Son derece hazır olduklarını belirten Merih, maçın önemine de dikkat çekti. “Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah yarın sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz. Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah yarın en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz.” şeklinde düşüncelerini aktardı.