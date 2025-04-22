M.K., Kavga Sırasında Köprüden Düştü

Diyarbakır’da feci bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’nde gerçekleşen kazada, arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, üzerine saldırmaya başlayan köpeği uzaklaştırdıktan sonra köpeğin sahibiyle tartışmaya başladı. Bu tartışma, çobanın yakınları ile köpeğin sahibinin yakınları arasında daha da büyüdü, fakat tartışma fazla uzamadan sonlandı.

TARTIŞMA SONRASI KAZA

Bugün akşam saatlerinde Geyiktepe yolu üzerinde çobanın kuzeni M.K. ile karşı taraf arasında yeni bir tartışma yaşandı. M.K., kendisini kovalayanlardan kaçmaya çalıştı ve 34 GMJ 07 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak köprüye geldiğinde kontrolü kaybeden M.K., otomobilinin korkuluklarını kırarak yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylı inceleme işlemleri başlatıldı.