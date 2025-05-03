M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İPTAL

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HİZMET VEREMEYECEK

İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, bu gece bakım çalışmaları sebebiyle hizmet veremiyor. Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 3 Mayıs Cumartesi’yi 4 Mayıs Pazar’a bağlayan gece boyunca gece metrosu seferleri iptal edildi. Metro İstanbul, hattın daha güvenli ve kesintisiz hizmet sunabilmesi için düzenli bakım çalışmalarının şart olduğunu belirtiyor. Yenikapı-Hacıosman Hattı’nda gerçekleştirilecek teknik işlemler, seferlerin güvenliğini artırmayı ve olası arızaların önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak bu çalışmalar, gece saatlerinde yoğun yolcu trafiği olan hattın tamamen durmasına neden olacak.

ALTERNATİF ULAŞIM HATTI

Metro İstanbul’un açıklamasına göre, Haliç ve Vezneciler istasyonları hariç, hattın geri kalanında ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. Bu istasyonları kullanmayı planlayan yolcuların, alternatif güzergahlar ya da diğer toplu taşıma araçlarını tercih etmesi gerekecek. İETT’nin ek otobüs seferleri koyacağı belirtilse de, yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda milyonlarca vatandaşın günlük ulaşımını sağlayan kritik bir hat. Gece seferlerinin iptali, özellikle hafta sonu eğlence mekanlarına yakın bölgelerde yaşayanları etkileyebiliyor.