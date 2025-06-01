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M8.2 Patlama, Türkiye’den Kuzey Işıkları Görülebilir

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JEOMANYETİK FIRTINA BEKLENTİLERİ

Dün Güneş’te M8.2 büyüklüğünde bir koronal kütle atımı gerçekleşti ve bu olayın, bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği ifade edildi.

GÜNEŞ ETKİSİYLE KUZEY IŞIKLARI

İstanbul’da kuzey ışıklarının görünme ihtimali artıyor. Bu durum, elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS gibi teknolojik sistemlerde sorunlara neden olabiliyor.

HIZLA DÜNYA’YA YAKLAŞIYOR

Patlama ile oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya saniyede 1000 km hızla yaklaşırken, bu olayın pazar ya da pazartesi gecesi Dünya’ya çarpması bekleniyor. Hava Forum’unda yer alan bilgilere göre, Güneş’ten gelen bu koronal kütle atımı, Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.

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