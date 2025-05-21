Maaşlar, Temmuz’da 17 Bini Geçebilir!

Milyonlarca Emeklinin Gözleri Temmuz Ayında

Emekliler, Temmuz ayında açıklanacak maaş zammını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle piyasa katılımcıları anketine dayanan bilgiler ışığında, SGK Uzmanı Özgür Erdursun zam oranlarına dair son tahminlerini paylaştı. Erdursun’un açıklamalarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %18.09, memur ve memur emeklilerine ise %16.97 oranında artış yapılması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı 17 Bin Lirayı Aşabilir

Mevcut en düşük emekli maaşı 14.469 TL’nin, bu zam oranlarıyla birlikte yaklaşık 17.086 TL’ye çıkması bekleniyor. Erdursun, “Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 17.000 – 17.250 TL aralığında olabilir” açıklamasında bulundu. Ancak bu artışın, refah payı, seyyanen zam ve intibak gibi ek düzenlemelerin yapılmaması durumunda geçerli olduğunu vurguladı.

Refah Payı ve Ek Artış Olmazsa Sınırlı Zam Gelir

Erdursun, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Refah payı, seyyanen artış veya intibak gibi ilave düzenlemeler yapılmazsa, SSK ve Bağkur emeklileri %18.09, memur emeklileri ise %16.97 oranında zam alacak. Bu oranlarla en düşük maaş 17.086 liraya çıkar. Eğer ek bir düzenleme gelirse bu rakamların daha da üzerine çıkılması mümkün,” ifadelerini kullandı.