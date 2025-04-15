Macaristan’da LGBT Faaliyetleri Yasaklandı!

MACARİSTAN MECLİSİ LGBTQ FAALİYETLERİ İÇİN YASAK GETİRDİ

Macaristan Meclisi, Başbakan Viktor Orban’ın isteği doğrultusunda LGBT bireylerin gerçekleştirdiği gösteri ve bağlantılı etkinliklerin yasaklanmasını kapsayan anayasa değişikliğini ele almak için bir araya geldi.

OYLAMADA DEĞİŞİKLİK KABUL EDİLDİ

Gerçekleştirilen oylamada 21 “hayır” oyuna karşı 140 milletvekili “evet” oyu kullanarak çocukların gelişimi ve kamu düzeni açısından ülkedeki tüm LGBT etkinliklerini engelleyen anayasa değişikliğini kabul etti. Ayrıca, Macaristan’da yalnızca biyolojik kadın ve erkek cinsiyetlerinin tanınacağı duyuruldu.

ORBAN’DAN MEMNUNİYET İFADESİ

Orban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, meclisten çıkan kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Macaristan’da anayasa değişikliği yasalaştı. Çocukların gelişimini koruyoruz. Bireylerin erkek veya kadın olarak doğduğunu savunuyoruz. Macaristan’da sağduyu önemli.” ifadelerini kullandı. Orban, 18 Mart’ta mecliste yaptığı talep doğrultusunda LGBT yürüyüşlerinin yasaklandığını hatırlattı. Ayrıca, Macaristan 2020 yılında cinsiyet değişikliği yasağını yürürlüğe koymuş ve sadece kadınların anne, erkeklerin ise baba olabileceği yönünde bir anayasa değişikliğine gitmişti.