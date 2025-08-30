Dünya

Macaristan’dan AB’ye Eleştiri: Uzun Savaşa Hazırlanıyorlar

macaristan-dan-ab-ye-elestiri-uzun-savasa-hazirlaniyorlar

MACARİSTAN’DAN AÇIKLAMALAR

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda, birçok üye ülkenin barışa değil, sürekli bir savaşa hazırlık yaptığını vurguladı. Szijjarto, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen ‘Gymnich’ formatlı toplantıya dair X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

UKRAYNA’YA YILLIK MİKTARDA YARDIM PLANI

Bakan Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” sözlerini kullandı. Ayrıca, AB Komisyonunun tekrar ‘Ukrayna Komisyonu’ gibi davrandığını ve üye ülkelerin çıkarlarını değil, Kiev’in çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu dile getirdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SAVAŞIN SONU

Enerji güvenliğinin ihmal edildiğini vurgulayan Szijjarto, Macaristan’ın pozisyonunu net bir şekilde ifade etti. Bakan, yalnızca ABD-Rusya anlaşmasının bu savaşı sona erdirmeye yönelik gerçek bir çözüm sunabileceğini kaydetti.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Brezilya’ya Volkswagen’e 30 Milyon Dolar Cezası

Brezilya İş Mahkemesi, Volkswagen'in 1970-1980'lerde Amazon'daki çiftliğinde işçileri "köle" benzeri şartlarda çalıştırdığı için 30 milyon dolarlık manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Dünya

Trump Golf Fotoğrafıyla Sağlık İddialarını Yanıtladı

ABD Başkanı Trump’ın 26 Ağustos'tan beri görünmemesi sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Beyaz Saray, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu ve golf kulübüne gidişi söylentileri sonlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.