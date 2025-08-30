Macaristan’dan AB’ye Eleştiri: Uzun Savaşa Hazırlanıyorlar

MACARİSTAN’DAN AÇIKLAMALAR

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda, birçok üye ülkenin barışa değil, sürekli bir savaşa hazırlık yaptığını vurguladı. Szijjarto, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen ‘Gymnich’ formatlı toplantıya dair X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

UKRAYNA’YA YILLIK MİKTARDA YARDIM PLANI

Bakan Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” sözlerini kullandı. Ayrıca, AB Komisyonunun tekrar ‘Ukrayna Komisyonu’ gibi davrandığını ve üye ülkelerin çıkarlarını değil, Kiev’in çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu dile getirdi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE SAVAŞIN SONU

Enerji güvenliğinin ihmal edildiğini vurgulayan Szijjarto, Macaristan’ın pozisyonunu net bir şekilde ifade etti. Bakan, yalnızca ABD-Rusya anlaşmasının bu savaşı sona erdirmeye yönelik gerçek bir çözüm sunabileceğini kaydetti.