AB’NİN BARIS DEĞİL SAVAŞA HAZIRLANDIĞI VURGUSU

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları için düzenlenen Gayriresmi Toplantısı’nda, AB’nin ve çoğu üye ülkenin barışa değil, uzun bir savaşa hazırlanmakta olduğunu dile getirdi. Szijjarto, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleşen ‘Gymnich’ formatındaki toplantıya ilişkin açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Ukrayna’ya Yönelik Aşırı Harcamalar

Bakan Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” dedi. Ayrıca, AB Komisyonunun, üye ülkelerin çıkarlarını gözetmeden Kiev’in yararına hareket ettiğini ifade etti. Enerji güvenliğinin göz ardı edildiğini belirten Szijjarto, Macaristan’ın tutumunu net bir şekilde ortaya koyarak, ABD-Rusya anlaşmasının savaşı sona erdirebileceğini vurguladı.