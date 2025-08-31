Dünya

Macaristan’dan Ab’ye Sert Eleştiri: “Savaş Hazırlığı Başladı”

macaristan-dan-ab-ye-sert-elestiri-savas-hazirligi-basladi

MACARİSTAN’DAN BARİŞ ÇAĞRISI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda barış yerine uzun süreli bir savaşın gündemde olduğunu dile getirdi. Szijjarto, Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen ‘Gymnich’ formatlı toplantıya dair açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

UKRAYNA’YA YAPILAN YARDIMLAR

Szijjarto, toplantıda Brüksel ve birçok üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlanmalarının ortaya çıktığını vurguladı. “Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde konuştu. Bakan, AB Komisyonunun, üye ülkelerin çıkarlarını gözetmeden Kiev’in çıkarlarını önceliklendirdiğini belirtti.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE MACARİSTAN’IN TUTUMU

Enerji güvenliğine dair önemli hususların göz ardı edildiğine dikkat çeken Szijjarto, Macaristan’ın tutumunu net bir şekilde ifade etti. Sadece ABD ve Rusya arasında yapılacak bir anlaşmanın savaşın sona ermesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ÖNEMLİ

Dünya

Güney Kore’ye Kuraklık Alarmı Verildi

Gangneung kenti, Güney Kore'nin Gangwon eyaletinde yaşanan kuraklık nedeniyle 'afet bölgesi' statüsüne alındı. Bu durum, yerel halkı zor durumda bıraktı.
Gündem

Anta Toros, 77 yaşında vefat etti

Yaşam Üçgeni filminde performans sergileyen usta oyuncu Anta Toros, 77 yaşında vefat etti. Hayranlarını derin bir üzüntüye soktu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.