Macaristan’dan Ab’ye Sert Eleştiri: “Savaş Hazırlığı Başladı”

MACARİSTAN’DAN BARİŞ ÇAĞRISI

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda barış yerine uzun süreli bir savaşın gündemde olduğunu dile getirdi. Szijjarto, Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen ‘Gymnich’ formatlı toplantıya dair açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

UKRAYNA’YA YAPILAN YARDIMLAR

Szijjarto, toplantıda Brüksel ve birçok üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlanmalarının ortaya çıktığını vurguladı. “Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde konuştu. Bakan, AB Komisyonunun, üye ülkelerin çıkarlarını gözetmeden Kiev’in çıkarlarını önceliklendirdiğini belirtti.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE MACARİSTAN’IN TUTUMU

Enerji güvenliğine dair önemli hususların göz ardı edildiğine dikkat çeken Szijjarto, Macaristan’ın tutumunu net bir şekilde ifade etti. Sadece ABD ve Rusya arasında yapılacak bir anlaşmanın savaşın sona ermesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.