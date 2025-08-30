MACARİSTAN BAKANINDAN KÖNHAG’DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Szijjarto, toplantının gerçekleştirildiği Danimarka’nın Kopenhag kenti üzerinden, AB ve pek çok üye ülkenin barış için değil, uzun bir savaş için hazırlık yaptığını vurguladı.

Ukrayna’ya Milyarlarca Euro Yardım İddiası

Szijjarto, “Bugün Kopenhag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna’ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca euro göndermek istiyorlar” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, AB Komisyonunun üye ülkelerin yararları yerine Kiev’in menfaatlerine hizmet ettiğini belirtti.

Enerji Güvenliği ve Macaristan’ın Tutumu

Toplantıda, enerji güvenliğinin öneminin göz ardı edildiğini belirten Szijjarto, Macaristan’ın duruşunun net olduğunu ifade etti. Bakan, sadece bir ABD-Rusya anlaşmasının savaşın son bulmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti. Bu açıklamalar, AB’nin genel politikalarının sorgulanmasına yol açabilecek nitelikte.