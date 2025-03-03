Macaristan’dan Sırp Cumhuriyeti’ne Destek Mesajı

BOSNA-HERSEK’TE BATI’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti’nin idari merkezi Banja Luka’da, Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya gelerek, Batı’nın Bosna-Hersek’e yönelik tutumunu eleştirdi. Magyar, Dodik’e karşı yürütülen ayrılıkçı açıklamaları nedeniyle başlatılan hukuki süreçlere destek vererek, Batı’nın Sırplara yönelik tavrını sert bir dille eleştirdi. Geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezasına mahkum edilen Dodik hakkında Batı’nın siyasi bir linç kampanyası yürüttüğünü ifade eden Magyar, “Batı, Bosna-Hersek’teki Sırplara düşman gibi davranamaz. Sırp halkı gururludur ve buna katlanmak zorunda değildir” dedi.

BALKANLARDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Macaristan’ın Balkanlar’daki gelişmelere kayıtsız kalma döneminin sona erdiğini vurgulayan Magyar, Batı’nın Bosna-Hersek’i kendi kontrolü altında gördüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. “Bosna-Hersek, egemen bir devlettir ve Batı’nın bu yaklaşımı, geçmişteki acılara sebep olmuştur” şeklinde konuştu. Macar diplomat ayrıca, Sırp Cumhuriyeti’ni desteklediklerini vurgulayarak, “Ne olursa olsun, Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız. Macaristan, sadece 70 kilometre mesafede ve bu ülkeye bir zarar gelirse, bu bizim de sorunumuzdur” diyerek ülkesinin net tutumunu sergiledi.

BOSNA-HERSEK’TEN TEPKİ: DİPLOMAT GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Magyar’ın bu açıklamaları sonrasında, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı görüşme için istişarelerde bulunmak üzere çağırdı.

MACAR UÇAKLARINA HAVA SAHASINDA İZİN VERİLMEDİ

Gerilim artıran bir başka konu ise, Macaristan’dan gelen askeri bir uçak oldu. Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’a ait askeri bir uçağa Bosna-Hersek hava sahasında iniş izni verilmediğini açıkladı. Helez, Macar Başbakanı Viktor Orban’ın, Sırp lider Dodik’e verdiği desteğin bölgedeki siyasi gerginliği artırdığına dikkat çekti ve Macar askeri uçağının inişinin siyasi bir mesaj taşıdığını ifade etti.

SİYASİ TANSİYON ARTMAKTADIR

Sırp lider Milorad Dodik, Bosna-Hersek’in anayasal düzenine karşı hareket ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezası ve 6 yıl süreyle Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden men cezasına çarptırıldı. Bu karar sonrasında Bosna-Hersek’teki siyasi gerginlik iyice tırmandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’e karşı başlatılan süreci bir siyasi cadı avı olarak nitelendirerek, Bosna-Hersek yönetiminin kararını “adaletsiz” bulduklarını söylediler.

SIRP CUMHURİYETİ’NDEN YASAK KARARI

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, Bosna-Hersek Mahkemesi, Savcılığı ve SIPA gibi devlet organlarına faaliyet yasağı getirdi. 27 Şubat’ta alınan bu karar, Sırp Cumhuriyeti sınırları içindeki devlet görevlilerinin güvenliğini tehlikeye atma riski taşımaktadır. Bosna-Hersek’teki bu gergin ortam, bölgedeki siyasi istikrarı tehdit ederken, Dodik’in siyasi geleceği ve Macaristan’ın destek ifadeleri, dünya gündeminde önemli bir yer edinmektedir.