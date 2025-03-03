Macaristan’ın Bosna-Hersek’le Gerginleşen İlişkileri

MACARİSTAN’DAN DODİK’E DESTEK AÇIKLAMASI

Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Bosna-Hersek’in Sırp Cumhuriyeti (RS) idari merkezi Banja Luka’da Sırp lider Milorad Dodik ile bir araya geldi. Burada, Batı’nın Bosna-Hersek’e yönelik tutumunu eleştiren Magyar, Dodik’e yönelik ayrılıkçı açıklamaları nedeniyle başlatılan hukuki sürece destek verdi. Magyar, Batı’nın Bosna-Hersek’teki Sırplara olan tavrını sert bir dille eleştirerek, Dodik’in geçtiğimiz hafta bir yıl hapis cezasına çarptırılmasını yayınladığı eleştirilerle ilişkili olarak “Batı, Bosna-Hersek’teki Sırplara düşman gibi davranamaz. Sırp halkı gururludur ve bunu kabullenmek zorunda değildir” dedi.

BALKANLARDAKİ GELİŞMELERE ETKİ

Macaristan’ın Balkanlar’daki gelişmelere karşı duyarlılığının arttığını belirten Magyar, Batı’nın Bosna-Hersek’i kendi vilayeti olarak görmeye devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Bosna-Hersek, egemen bir devlettir ve Batı’nın bu tutumu, geçmişteki acılara neden olmuştur” ifadesini kullandı. Magyar, Sırp Cumhuriyeti’ni desteklediklerini dile getirerek, “Ne olursa olsun, Sırp Cumhuriyeti halkının yanındayız. Macaristan, sadece 70 kilometre mesafede ve bu ülkeye bir zarar gelirse, bu bizim de sorunumuzdur” dedi.

BOSNA-HERSEK’TEN TEPKİ

Magyar’ın açıklamalarının ardından, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, Macaristan’ın Saraybosna Büyükelçisi Krisztian Posa’yı istişare için görüşmeye çağırdı. Bu durum, diplomatik ilişkilerde bir gerginlik yarattı.

HAVA SAHASINA YASAK

Macar askeri uçakları üzerinde artan tartışmalar da dikkat çekti. Bosna-Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Macaristan’dan gelen bir askeri uçağa hava sahasında iniş izni vermediğini açıkladı. Helez, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Sırp lider Dodik’e verdiği desteğin bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, Macar askeri uçağının bölgeye inişinin siyasi bir mesaj anlamına geldiğini belirtti.

SİYASİ GERGİNLİK VE CEVAP

Sırp lider Milorad Dodik, Bosna-Hersek’in anayasal düzenine karşı hareket ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz hafta cezaya çarptırıldı. Bu karar, Bosna-Hersek’teki siyasi gerginliği artırırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dodik’e karşı yürütülen süreçteki kararları “adaletsiz” olarak nitelendirdi.

SIRP CUMHURİYETİ’NDEN YASAKLAR

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, Bosna-Hersek Mahkemesi, Savcılığı ve SIPA gibi devlet organlarına karşı faaliyet yasağı getirdi. Bu karar, Sırp Cumhuriyeti sınırları içinde devlet görevlilerinin güvenliğini tehdit ederken, Bosna-Hersek’teki gergin ortam bölgedeki siyasi istikrarı daha da tehdit ediyor. Dodik’in siyasi geleceği ve Macaristan’ın destek açıklamaları gelişmeleri dünya gündeminin üst sıralarına taşıdı.