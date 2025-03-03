Macron’dan Ukrayna İçin Ateşkes Önerisi

DİPLOMASİDE HIZ SEMİNERİ

Ukrayna’da 3 yılı aşkın süredir devam eden savaşın gölgesinde, diplomatik görüşmelerde hız kazanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Londra’daki liderler zirvesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelerek, Ukrayna’daki yıkıcı hava, deniz ve enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurmak için bir aylık ateşkes önerdi. Avrupa’yı barışın mimarı yapma hedefi taşıyan Macron, “Washington ve Moskova’nın gölgesinde kalmayacağız.” diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.

ATEŞKES PLANI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Fransa lideri, Le Figaro gazetesine verdiği röportajda, Rusya’nın olası bir ateşkesi ihlal edebilme ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Önerilerinin, hem Ukrayna’ya soluk aldırmayı hem de Moskova’nın niyetlerini izlemeyi amaçladığını söyledi. Macron, “Güvenlik garantisi olmadan barış olmaz,” diyerek Ukrayna’ya asker gönderme fikrini de tartışmaya açtı. Ancak bu sürecin, önce ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürecek müzakereleri gerektirdiğini belirtti.

Macron’un vizyonu sadece Ukrayna’yla sınırlı değil. Avrupa ülkelerine, “Savunmaya daha fazla yatırım yapın,” çağrısını yapan lider, GSYH’nin yüzde 3 ila 3,5’ini savunma bütçesine ayırma hedefine vurgu yaptı. Bu, hem Ukrayna’yı desteklemek hem de Avrupa’nın kendi güvenliğini güçlendirmesi açısından önemli bir adım niteliği taşıyor.

Londra’daki zirve, Ukrayna’ya askeri ve ekonomik desteği artırma kararlarıyla öne çıktı. Katılımcı ülkeler, Rusya’ya baskıyı sürdürme ve Ukrayna’yı barış masasında güçlü bir konumda tutma konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi, bu ateşkes önerisinin savaşın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. Macron’un çıkışı, barışa giden yolda bir dönüm noktası mı, yoksa diplomasi sahnesindeki yeni bir hamle mi? Tüm dünya bu gelişmeleri endişe ve dikkatle izliyor. Sizce bu öneri barışı getirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!