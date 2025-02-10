Macron’dan Yapay Zeka Konusunda Açıklama

YAPAY ZEKANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Fransa ve Hindistan’ın eş başkanlığında başkent Paris’te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi başladı. Zirvenin ilk gününde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekanın insanlığa hizmet eden önemli bir teknoloji devrimi olduğunu belirtti. Macron, bu teknolojinin, yaşam kalitesini artırmak adına nasıl bir katkı sağlaması gerektiğine değindi.

YATIRIMLARIN MİKTARI AÇIKLANDI

Macron, Fransa’ya yerel ve uluslararası aktörlerin yapay zeka alanında toplamda 109 milyar avro yatırım yapacaklarını doğruladı. Bu yatırımlar, ülkede yeni veri merkezlerinin açılması ve büyük Fransız firmalarıyla yapılacak anlaşmalar anlamına geliyor.

YARATICILIĞIN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Yapay zekanın birçok faydası bulunduğuna dikkat çeken Macron, “yaratıcılığın” insana özgü bir özellik olduğuna inandığını dile getirdi. “Telif haklarını ve komşu haklarını korumaya devam edeceğiz. İnsan yaratıcılığını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz.” sözleriyle bu konudaki hassasiyetini aktardı. Ayrıca, yapay zeka teknolojisinin insanların hızlanmasını sağlayan “asistanlar” gibi işlev göreceğini ifade ederek, bu alanda çocukların korunmasına devam edeceklerinin altını çizdi.

VERİ MERKEZİ İHTİYACI VE İNOVASYON

Macron, yapay zekayı hayatı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmayı hedeflediğini belirtti. Bu hedef doğrultusunda daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Macron, bu merkezleri kurabilmek için 35 bölge belirlediklerini sözlerine ekledi. Bugün sona erecek olan Yapay Zeka Eylem Zirvesi’ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcileri katılıyor.