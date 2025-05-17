Dünya

Macron: Gazze’deki Kriz Korkunç Hale Geldi

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FRANSA CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi için Arnavutluk’ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere önemli bilgiler verdi. Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri hakkında, “Rusya’nın şartsız ateşkesi kabul etmeyi reddetmeye devam etmesi durumunda ABD ile birlikte ek yaptırımlar konusunda koordinasyon içinde olduğumuz” açıklamasını yaptı.

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ İNSANİ KRİZ

Macron, Gazze Şeridi’ndeki insani krizin kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Gazze’deki insani durum dayanılmaz hale geldi. Bu çatışmanın başlangıcından bu yana insani etkiler açısından daha önce hiç görmediğimiz bir seviyeye ulaştık. Bu konuda Netanyahu ile konuşma fırsatım olacak ve konuyu Trump ile de gündeme getirdim,” dedi. Macron, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların sona ermesi ve insani yardıma erişimin yeniden sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

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