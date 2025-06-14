Macron: İran Saldırırsa İsrail’i Koruruz

MACRON’UN İRAN POLİTİKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te gerçekleşen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü saldırılarda Fransa’nın herhangi bir rolünün bulunmadığını vurguladı. Macron, taraflara itidar çağrısı yaparak İran’ı, nükleer alanındaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgedeki istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olmakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ

Macron, Tahran’ın nükleer silah için gerekli uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekti. “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit.” şeklinde yorum yaptı. İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirilen saldırıların muhtemelen devam edeceğinin altını çizen Macron, İsrail’in güvenliğini desteklediklerini dile getirdi. Bu bağlamda, “Eğer İsrail İran tarafından bir saldırıya uğrarsa, Fransa, imkanları dâhilinde destek operasyonlarına katılabilir.” dedi, fakat başka bir saldırıya katılmayı düşünmeyeceğini de belirtti.

KARŞILIKLI DESTEK SORUNU

Macron, desteklerini sınırsız bir destek olarak tanımlamadı. “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, tahmin edemeyeceğimiz sonuçlar doğuracak bir durumla karşılaşabiliriz.” ifadeleriyle bu durumu vurguladı. Aynı zamanda, İsrail’in kendini koruma hakkının sınırları hakkında da konuştu ve “Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil.” dedi.

Macron, bölgedeki gerilimlerin uluslararası kamuoyunun, Gazze’de ateşkes sağlanması konusunu göz ardı etmesine neden olmaması gerektiğini savundu. Ayrıca, Gazze’ye insani yardımın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin iki devletli çözüm konusunda kararlılıklarını değiştirmediğini ifade eden Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” dedi.

Macron, lojistik ve güvenlik nedenlerinden dolayı Birleşmiş Milletler nezdinde Filistin devletiyle ilgili planlanan konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi. “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” şeklinde konuştu. Gazze Şeridi’nin kalıcı işgaline karşı olduklarını vurgulayan Macron, Tel Aviv hükümetinin ateşkes sağlama yönünde adım atmasının çıkarına olacağını savundu.