Macron: İran saldırırsa, İsrail’i koruyabiliriz

Fransa’nın İran’a Yönelik Saldırılardaki Tutumu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te yapılan “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Macron, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Fransa’nın herhangi bir katkısının olmadığını dile getirdi. Taraflara itidal çağrısı yapan Macron, İran’ı nükleer konulardaki uluslararası yükümlülüklerine uymamakla ve bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı.

İran Nükleer Silah Tehdidi

Macron, Tahran hükümetinin nükleer silah potansiyeli açısından uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekti. “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit” ifadelerini kullandı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğini belirten Macron, Fransa’nın İsrail’in güvenliğini desteklediğini vurguladı. Eğer İsrail, İran tarafından bir misilleme ile saldırıya uğrarsa, Fransa’nın gerekli koşullarda destek verebileceğini belirtti. Ancak, aksi bir durumda herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmediğini de ekledi.

Destek Sınırları ve Filistin Devleti

Macron, sahip oldukları destek mekanizmasının koşulsuz ve sınırsız olmadığını vurguladı. “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, tahmin edemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.” dedi. Bölgedeki gerilimin, uluslararası kamuoyunun Gazze’deki ateşkes çağrılarından uzaklaşmaması gerektiğini savunarak, bölgeye giden insani yardımın engellenmesinin haksız bir durum olduğunu ifade etti. Orta Doğu’daki gerilimin artmasının, iki devletli çözüm konusundaki kararlılıklarını etkilemeyeceğini söyledi.

Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” diyerek konuyu netleştirdi. Gelecek hafta yapılması planlanan Filistin devletine ilişkin Birleşmiş Milletler konferansının ertelendiğini bildirdi. Amaçlarının, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti oluşturmak olduğunu belirtti. Gazze Şeridi’nin kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarını ifade eden Macron, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlamasının çıkarına olduğunu savundu.