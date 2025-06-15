Danimarka’ya bağlı Grönland’a resmi ziyarette bulunan Macron, başkent Nuuk’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Macron, ziyaretinin “Grönland’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Fransa ve Avrupa Birliği’nin dayanışmasını” gösterme amacını taşıdığını ifade etti. ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ülkesinin kontrolüne almak istediğine yönelik söylemlerini tekrar eleştiren Macron, “Müttefikler böyle yapmaz.” dedi. Ayrıca, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron, “ilk kez bir Fransız devlet başkanının ziyareti” olduğunu vurguladı. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı görüşmede Kuzey Atlantik’in güvenliği, iklim değişikliği, enerji geçişi ve kritik mineraller konularının ele alınacağını kaydetti.

trump ne demişti?

Trump, göreve geldikten sonra Grönland’ın Amerika’nın kontrolünde olması gerektiğini birçok kez dile getirmişti. Mart ayında Kongre’ye hitap eden Trump, “Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz.” şeklinde konuşmuştu. Trump, Grönland’ın Amerika’ya ait olmasının “özgür dünyayı savunmak” için gerekli olduğunu ileri sürmüştü. Bu ifadeleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti. O dönemki Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, “Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz.” açıklamasında bulunmuştu. Danimarka Krallığı’na bağlı olan Faroe Adaları ile birlikte iki özerk bölgeden biri olan Grönland, Danimarka’ya 2 bin 900 kilometre uzakta konumlanıyor.