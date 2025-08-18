Macron: Rusya Önünde Zayıflık Gösterilmemeli

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU GÖRÜŞMESİ

Ukrayna’da kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin liderleri, Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’in katılımıyla gerçekleştirilecek kritik görüşme öncesinde görüntülü konferans gerçekleştirdi.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görüşmeye İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığını vurgulayarak, “Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” şeklinde konuştu. Macron, koalisyon üyesi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada gibi Avrupa dışı müttefiklerin yarın ABD’de yapılacak toplantı konularını görüştüğünü aktardı.

BİRLEŞİK CEPHE İHTİYACI

Macron, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduklarını belirterek, “Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” dedi.

TOPRAK KAYBINA KARŞI GÜVENLİK GARANTİSİ

Ayrıca Macron, “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır” diye ifade etti. Macron, Rusya-Ukrayna arasında muhtemel toprak alışverişine de değinerek, hiçbir ülkenin kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

ATEŞKES VE RUSYA’YA BASKI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ise görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’da ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini duyurdu. Costa, “Ukrayna’da sürdürülebilir bir barış tesis edilmesi hayati önem taşıyor” diyerek, “Eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” şeklinde konuştu. Costa, AB’nin Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlanması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.