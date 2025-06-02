Dünya

Macron’un Heykeli Çalındı. 40 Bin Euro

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PARİS’TE HEYKEL HIRSIZLIĞI

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Paris’te, ünlü kişilerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi’nde bir olay yaşandı. İki kadın ve bir erkeğin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un heykelini çalma girişiminde bulunduğu bildiriliyor.

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Şüphelilerin, müzeye girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandığı ifade ediliyor. Heykeli örtüye sararak acil çıkış kapısından dışarı çıktıkları kaydediliyor. Eserin değerinin 40 bin euro olduğu belirtiliyor.

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