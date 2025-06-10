Madleen Gemisi, İsrail Tarafından Durduruldu

GEMİYE ISRAİL BASKINI

Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya çalışan ve içinde Türk vatandaşların da bulunduğu ‘Madleen’ isimli gemi, İsrail güçleri tarafından baskına uğradı. Bu durum, İsrail’in dünya genelinde uyguladığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi. Gemide bulunanlar gözaltına alınarak, sınır dışı işlemlerine tabi tutuldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve onunla birlikte 3 aktivistin, bir Fransız uçağı ile İsrail’den sınır dışı edildiğini duyurdu.

PARİS’E İNİŞ VE KELEPÇE İLE GÖRÜNTÜ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X platformunda gerçekleştirdiği bir paylaşımda, Thunberg’in uçakta çekilmiş bir fotoğrafını yayımlayarak Fransa’ya doğru yola çıktığını bildirdi. Thunberg, Gazze’deki insanlara yardım götüren Madleen gemisinde bulunan 12 yolcudan biriydi. Paris’e vardığı esnada Thunberg’in kelepçeli olduğu görüldü.

AÇIKLAMALARINI HAVALİMANINDA YAPTI

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Thunberg, bu eylemin son olmayacağını vurguladı. “Kanunları çiğnemedik,” diyen Thunberg, “Bu görevdeki risklerin farkındaydık. Amacımız Gazze’ye ulaşmak ve insani yardımı dağıtmaktı. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan bir gemide 12 barışsever gönüllüydük. Hiçbir yanlış yapmadık,” ifadelerini kullandı.

DURMAYACAĞIZ VE DEVAM EDECEĞİZ

Thunberg, “Kesin olan şu ki durmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu,” söylemini tekrarladı. Her gün bu mücadeleye devam edeceklerini ve İsrail’in yaptıklarına son verilmesi için taleplerini sürdüreceklerini dile getirdi.

GELECEK PLANLARINI AÇIKLADI

Gazze’deki ablukayı aşmak için başka bir girişimde bulunup bulunmayacağı ile ilgili sorulara, başka bir yürüyüş planının olduğunu belirtti. “Bu kesinlikle son değil. Bu devam edecek,” sözleriyle yeteneceğini ekledi.

TRUMP’A CEVAP VERDİ

Thunberg, Donald Trump’ın onu “öfkeli genç kadın” olarak nitelendirmesi ve “öfke kontrolü dersine gitmesi” önerilerine de yanıt verdi. Thunberg, “Dürüst olmak gerekirse, dünyanın genç, öfkeli kadınlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de şu anda olup biten her şeyle birlikte,” şeklinde konuştu.

ISRAİL’İN KAÇIRMA TACTİĞİ

Thunberg, güvenlik güçlerinin Gazze’den yaklaşık 100 deniz mili uzaklıkta Madleen’i durdurmasının ardından, İsrail’in grubu uluslararası sularda “kaçırdığını” vurguladı. “Bu, İsrail’in işlediği sayısız diğer ihlallerin listesine eklenen bir başka kasıtlı hak ihlalidir,” diyerek bu duruma dikkat çekti.