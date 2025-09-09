Maduro, ABD’yi Yalanlarla Eleştirdi

MADURO’NDAN AŞAĞILIK PROPAGANDA AÇIKLAMASI

Venezuela merkezli Telesur’a konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesini uyuşturucu kaçakçılığıyla hedef almasını “ahlaksız bir propaganda” olarak tanımladı. Maduro, “Tanrı ile olan kişi yalanlarla lekelenmez” diyerek, Venezuela’nın Birleşmiş Milletler raporlarıyla uyuşturucuya karşı etkin bir mücadele sergilediğini savundu.

TARİHSEL SUÇLAMALARDAN BAHSEDİYOR

Maduro, ABD’nin daha önce Sovyetler Birliği’ni komünizm gerekçesiyle, Irak’ı ise kitle imha silahı yalanıyla hedef aldığını hatırlatarak, “1 milyon kişinin ölümüne yol açtılar” dedi. Bu suçlamaların Venezuela’ya yöneltilen iddialarla benzerlik gösterdiğini öne sürdü.

KARAYİPLER’DE ASKERİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerine karşı ordunun etkin şekilde kullanılması talimatı sonrası, USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemileri Venezuela açıklarına gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun “rejim değişikliği operasyonuna hazır” olduğunu duyurdu.

MADURO’DAN SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Maduro, askeri hareketliliğe karşılık olarak 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıkladı. “Herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazırız” diyen Maduro, Venezuela’nın barış ve birlik içinde kalması gerektiğini vurguladı.