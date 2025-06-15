Maduro, İran’ı desteklediklerini belirtti

MADURO’NUN ISRAIL SALDIRILARINA TEPKİLERİ

Venezuela’nın devlet televizyonuna açıklama yapan Maduro, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesislere yönelik geniş çaplı saldırılarını ve ordu komuta kademesini hedef almasını eleştirdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

ISRAIL’İN ŞİDDETİNE ELEŞTİRİ

Maduro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” durdurulması gerektiğini belirterek, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için” yorumunda bulundu.

BİRLEŞMIŞ MİLLETLER’E YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze’deki tutumunu da sorguladı. Şu ifadeleri kullandı: “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?”