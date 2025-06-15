Maduro, İran ile dayanışmamızı vurguladı

MADURO’DAN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Venezuela’nın devlet televizyonu VTV’ye açıklama yapan Maduro, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılara tepki gösterdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz.” dedi.

İSRAİL’İN ATEŞKESİNE ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” durdurulması çağrısında bulunan Maduro, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’E ELEŞTİRİ

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze konusundaki tutumunu da eleştirerek, “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?” ifadelerini kullandı.