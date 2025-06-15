Maduro, İran’la dayanışmamızı vurguladı

MADURO’NUN İSRAİL’E TEPKİSİ

Venezuela devlet televizyonu VTV’ye konuşan Maduro, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislerini ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

NETAHYAHU’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ ELEŞTİRDİ

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze’deki tutumunu da eleştirerek şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?”