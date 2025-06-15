Maduro, İran’la Dayanışmayı Vurguladı

MADURO’DAN İSRAİL’E ÜST DÜZEY TEPKİ

Venezuela devlet televizyonu VTV’ye konuşan Maduro, 13 Haziran’da İsrail tarafından İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırılara ve ordunun üst komuta kademesine yönelik eylemlere karşı sert bir tepki gösterdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’YA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” sona ermesi gerektiğini dile getiren Maduro, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

BM’YE TEPKİ

Maduro, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’deki durumuna da eleştiriler yöneltti. “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?” ifadeleriyle BM’ye seslendi.