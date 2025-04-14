Mahalle “Kuduz Riskli Alan” oldu

KÖPEK SALDIRISI NEDENİYLE KUDUZ RİSKİ ARTMIŞTIR

27 Mart’ta Dörtyol Belediyesi sınırları içinde yer alan Özerli Mahallesi’ndeki bir fabrikada beslenen köpek ile yoldan geçen sahipsiz köpek arasında bir saldırı meydana geldi. Çalışanlardan 46 yaşındaki G.F.T, köpekleri ayırmaya çalışırken yaralandı. Olayın ardından kaçan sahipsiz köpek bulunamazken, fabrika içinde bulunan köpek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

KUDUZ RİSKİ NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

İki gün önce ölen fabrikadaki köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahalle “Kuduz Riskli Alan” olarak ilan edildi ve karantina süreci başlatıldı. Bu süreç çerçevesinde mahallenin giriş ve çıkışlarına “Kuduz Risk Bölgesi” yazılı tabelalar yerleştirildi. Aşısı yapılan G.F.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede takip edildiği bilgisi edinildi.