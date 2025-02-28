Mahalle Yangını: Mason Disick Hakkında Şok İddia!

DEDİKODU KÜLTÜRÜ CANLANIYOR!

Kourtney Kardashian ile Scott Disick’in büyük oğlu Mason, 15 yaşında bir bebek sahibi olduğu iddiasıyla gündemde. Bu iddialar hızla yayılırken, Mason Disick’in 15 yaşında bir kızı olduğu konuşuluyor. İddianın kaynağı; Mason’ın gizli olduğu bilinen bir Instagram hesabından sızan ekran görüntüleri. Bu görüntülerde, eski sınıf arkadaşı tarafından “Piper” isimli bir kız bebeğine sahip olduğu belirtiliyor.

SORULARA VERİLEN CEVAPLAR ŞAŞIRTICI!

Ayrıca, sosyal medyada yapılan bir soru-cevap etkinliğinde “Çocuğun var mı?” sorusuna Mason, “Evet, var” diyerek dikkatleri üzerine çekmiş. Eğer bu durum ülkemizdesiydi, teyzeler “Bu yaşta mı, tövbe tövbe!” diye konuşur, kahve falları bunun üzerine yapılırdı. Kardashian ailesi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ama yabancı basında söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Mason’ın daha önceki sosyal medya paylaşımları bu hesabın ona ait olup olmadığına dair tartışmalara yol açıyor. Bazı kişiler “Hadi canım, palavra!” derken, diğerleri “Ya doğruysa?” düşüncesine kapılıyor.

HEYECAN VERİCİ BİR OLAY!

Evet, bu olay ülkemizden uzakta gerçekleşiyor ama heyecan verici değil mi? 15 yaşındaki bir gencin bebek sahibi olması ve bunun etrafında gelişen skandal haberler, gerçekten dikkat çekici. Bizim mahallede böyle bir durum yaşansaydı, kapı kapı haber olurdu, ama Amerika’da bu durum daha büyük bir yankı uyandırmış durumda!