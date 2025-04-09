Mahir Polat İçin Tahliye Kararı Verildi

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

23 Mart’tan bu yana tutuklu olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, konutu terk etmeme şartıyla tahliye kararı alındı. İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelinin sağlık durumu ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirerek tutukluluğunun sonlandırılmasını gerekli buldu.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Alınan karar sonrası, Mahir Polat’ın tahliye edileceği sürecin detayları kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacak. Geçtiğimiz günlerde gerekçeli kararın nedenleriyle ilgili bilgiler paylaşılacağı bildirildi.