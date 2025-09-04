Mahkeme, CHP İstanbul Dosyasını İstedi

ANKARA MAHKEMESİNDEN TALEP

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği bir talep yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul İl Kongresi’nin iptali ile ilgili dosyayı istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen isimler hakkında Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli kararına dayanarak, İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin bu görevlerden tedbiren uzaklaştırılmalarına karar verdi.

KURULTAYIN GELECEĞİ

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesi, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayı yeniden gündeme taşıdı. İstanbul delegelerinin seçimi üzerinde büyük bir etki bıraktığı belirtilirken, bu delegelerin durumunun belirsizliği kurultayın iptal edilip edilmeyeceği konusunu meraklı kılıyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin durumu hakkında yapılan incelemenin ardından kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir olasılık olduğunu ifade ediyor.