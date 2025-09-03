Mahkeme, Google’ın Chrome Satışını Reddetti

ABD’DE FEDERAL MAHKEME GOOGLE’A KARŞI DAVA KARARI

ABD’de federal bir mahkeme, Google’a yönelik açılan antitröst davasında önemli bir karar aldı. Washington DC Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome internet tarayıcısını satması talebini reddetti. Mahkeme, Google’ın Chrome veya Android işletim sistemini elden çıkarması gerektiğini belirtmedi. Ayrıca, şirketin bu ürünleri yasa dışı kısıtlamalar için kullanmadığına dikkati çekerek, davacıların satış talebinin “aşırıya kaçtığını” ifade etti.

DAĞITIM ORTAKLARINA YAPILAN ÖDEMELER

Kararda, şirketin bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemelerin durdurulması gerekmediği vurgulandı. Mahkeme, Google’ın nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasının rekabeti teşvik edeceğini de kaydetti.

ANTİTRÖST DAVASININ ARKA PLANI

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023’te yaptığı açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google’a yönelik Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde bir “antitröst” davası açıldığını bildirmişti. Açıklamada, Google’ın çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı ve sektördeki hakimiyetine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

SON 15 YILDAKİ GELİŞMELER

Son 15 yıl içerisinde Google’ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı belirtilmişti. Şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı, rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği aktarılmıştı. Açıklamada, bu hareketler sayesinde Google’ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği ifade edildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı geçen yıl kasım ayında da federal yargıçtan Google’ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.