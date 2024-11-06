Mahkeme, SGK’nın İlaç Ücretini Ödeyecek

HASTA YARGIYI SEVİNDİRİYOR

İşçi emeklisi Nurdan Yücemen’e 2021 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. Yücemen’in tedavisinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan ilaçların etkili olmadığı tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Yücemen’e ‘pembrolizumab’ etken maddeli akıllı ilaç yazıldı. Ancak SGK, ilacın Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde bulunmadığı gerekçesiyle ödemeyi kabul etmedi. Bu ilaç aylık 2 doz kullanılıyor ve Yücemen, o dönemde 46 bin 624 TL’lik masrafını karşılayamadı. Yücemen avukatları Halil İbrahim Karaağaç ve Mehmet Onur Özkılınç aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Avukatlar, Yücemen’in kanser tedavisinde başka bir ilaç seçeneği olmadığını belirterek yaşam hakkının kutsallığı çerçevesinde konuyu mahkemeye taşıdı. Yücemer’in avukatları, 9’uncu İş Mahkemesi’nde dava açtı.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ

Dava süreci devam ederken, ilacın dava sonuçlanana kadar SGK tarafından karşılanması için bir ‘ihtiyati tedbir’ başvurusu da yapıldı. Mahkeme, talebi uygun bularak, ilk olarak 12 Ekim 2022’de bir ara karar açıkladı. Ara kararda, dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasının SGK tarafından ödenmesine karar verildi. ‘İhtiyati tedbir’ talebinin teminatsız olarak kabul edildiği belirtilen kararda, ‘pembrolizumab’ etken maddeli ilacın hekim tarafından önerildiği tedavi süresince, gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere, hastanelerin onkoloji bölümleri tarafından karşılanması hükme bağlandı.

NİHAİ KARAR AÇIKLANDI

İzmir 9’uncu İş Mahkemesi’ndeki davanın geçen ay görülen duruşmasında nihai karar verildi. Yücemen’in tedavisinde kullanılan ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanmasına hükmedildi. Gerekçeli kararda, “İlacın davacının tedavisinde fayda gördüğü sürece kullanılması ve devam ettirilmesinin uygun olduğuna” dair görüş bildirildiği ifade edildi. Davacının tedavisinde kullanılan ‘pembrolizumab’ etkin maddeli ilaç bedellerinin davalı kurum tarafından karşılanması gerektiği tespit edildi. Ayrıca, davacının tedavi süresince kullandığı ilaç bedeli olan 194 bin 534 lira 54 kuruşun, başvuru tarihi olan 13 Mayıs 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine karar verildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE EMSEL KARAR

Nurdan Yücemen’in avukatı Halil İbrahim Karaağaç, “Müvekkilimize 2021 yılında akciğer kanseri tanısı konuldu. Hekimi akıllı ilaç önerdi. Ama SGK, akıllı ilacın ödemesi konusunda ret kararı verdi. Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme talebimizi uygun görerek ilk olarak bir tedbir kararı verdi. Akabinde yargılama sürdü. Bilirkişi incelemesiyle birlikte ilacın kullanımının hastanın yaşaması için etkili bir ajan olduğu belirlendi. Mahkeme yerinde emsal bir karar vererek SGK’nın bu ilacın karşılanması gerektiğine hükmetti. Umarım bu, kanserli hastalarımıza bir müjdeli haber olur. Yargı gereğini yaptı. Artık sonraki süreç üst mahkemelerde” dedi.