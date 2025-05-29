Mahkeme, Trump’ın tarifelerini engelledi

MAHKEME KARARI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın diğer ülkeler üzerinde uyguladığı tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Trump yönetiminin ithalat politikalarına yönelik bazı şirketler ve eyaletler tarafından açılan davada, mahkeme Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde Başkan’a tanınan yetkinin aşıldığını belirtti. Kararda, ABD Anayasası’nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğu vurgulandı. Mahkeme, itiraz edilen gümrük vergisi kararlarını iptal ederek, bu kararların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceğini duyurdu.

İTİRAZ VE AÇIKLAMALAR

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin mahkeme kararına itiraz ettiği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, 2 Nisan’da “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı bir kararname imzalayarak, ABD’nin ticaret partnerlerine karşılıklı esaslara dayalı tarifelerin uygulanmasını öngören bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Trump, temel tarife oranını %10 olarak açıklamış ve ülkelerin tarifeleri ile tarife dışı engelleri göz önünde bulundurarak, ülke bazında değişen vergi oranlarını belirlediğini bildirmişti.