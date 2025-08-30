“Mahkeme Yıkım Kararı Verdi: Paraliaki!”

YIKIM KARARI VE HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul Bebek’te bulunan Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Paraliaki Balık Restoranı ile ilgili ruhsat eksikliği nedeniyle inşaat yapılması nedeni ile yıkım kararı verilmişti. Restoranın avukatları, bu duruma itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi geri çevirdi. Paraliaki’nin yıkım işlemleri devam edecek. Bölgede, projelere uygun olmayan inşaatlar nedeniyle birçok işletmeye de benzer yıkım kararları verilmişti. Bu işletmeler konuyu yargıya taşıdı ve idarenin kararının durdurulması için başvurdu. Süreç devam ederken, ilk karar Paraliaki Bebek için çıktı. “Ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapıldı.”

MAHKEME KARARI VE BAKANLIĞIN MÜDAHALESİ

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2025’te saat 10.00’da yıkım işleminin gerçekleştirileceğini MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirdi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından inşaat ruhsatı olmadan yapılan inşaatın hukuka aykırı olduğunu savundu. Yürütmenin durdurulması ve iptali talebinde bulundu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜREÇTE MÜDAHİL OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Paraliaki’nin açtığı davada İBB aleyhine müdahil olma talebinde bulundu ve mahkeme tarafından bu talep kabul edildi. Ancak mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması” halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğine vurgu yaptı. Ancak restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu koşulların bir arada oluşmaması nedeniyle reddedildi. Kararda ayrıca itiraz etme yolunun açık olduğu belirtildi. Bu gelişmeler sonrası restoranın yıkım işlemlerine devam edilecek.