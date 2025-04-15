Mahkemeden Emsal İptal Kararı Verildi

ÖZER K.’YE UYGULANAN CEZA İPTAL OLDU

Özer K., 18 Mayıs 2024’te Tokat’ın Niksar ilçesinde otomobiliyle hız sınırını yüzde 50 aşarak 9 bin 268 lira ceza aldı. Bunun üzerine Özer K., avukatı Asiye Meltem Taşçı aracılığıyla Niksar Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

HUKUKİ GEREKÇELERİ

Mahkeme, cezanın radara dayalı olduğu ancak radar ölçümüyle ilgili herhangi bir delil sunulmadığı ve cihazın kalibrasyon ayarının son bir yıl içinde yapıldığına dair belge bulunmadığı için cezanın haksız olduğuna hükmetti. Bu nedenle ceza iptal edildi ve sürücünün ödediği para cezası iade edildi.

EMSAL KARAR NİTELİĞİ

Avukat Asiye Meltem Taşçı, bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Radar cezaları geldiğinde genellikle insanlar itiraz ettiklerinde ‘Levha bulunmuyor’ veya ‘Acele durumum vardı bu yüzden iptal edelim’ şeklinde dilekçe veriyorlar. Ancak çoğu zaman iptaller gerçekleşmiyor. Biz radar cihazının kalibrasyon süresine odaklandık ve itirazımız kabul edildi. Bu cihazların yıllık periyodik bakımı olmalı ve biz bu bakım belgelerini talep ettik. 1,5 yıldır bakım yapılmadığı anlaşıldı. Mahkeme, cezanın iadesine karar verdi” dedi.

İTİRAZ SÜRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Taşçı, sürücülerin radar cezası ile ilgili itiraz için 15 günlük sürelerinin bulduğunu ve bu süre içinde indirimden faydalanarak cezayı ödemeleri gerektiğini yineledi. Cezayı ödeyen sürücülerin dava haklarının saklı olduğunu vurgulayan Taşçı, “Daha sonra sulh ceza hakimliğine dilekçe yazarak kalibrasyon belgelerinin kendilerine sunulmasını isteyebilirler. Kalibrasyon belgeleri sunulduktan sonra periyodik bakımların yapılıp yapılmadığı belirlenir. Bu durumda cezalar iptal olur ve geri para iadesi yapılır.” şeklinde konuştu.

PARA İADESİ BEKLENİYOR

Taşçı, “Müvekkilim hız sınırını yüzde 50 oranında geçmiş gözüküyor. İptal olmasının zor olduğu düşünülse de kalibrasyon süresi geçtiği için ceza oranı otomatik olarak hız sınırının altına düştü. Bu nedenle kazanmış olduk. Şimdi para iadesini bekliyoruz. Bu karar emsal bir karar olabilir ve diğer durumlar için de kullanılabilir. Müvekkilim oldukça sevindi çünkü indirimden faydalanarak 6 bin küsur lira ödemişti ve şimdi parasını geri alacak.” diye ekledi.