Mahkemeden İnan Kıraç İçin Vasi Kararı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İş insanı İnan Kıraç hakkında evliliğinin iptalini istemek amacıyla açılan dava çerçevesinde Adli Tıp Kurumu bir rapor hazırladı. Bu raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı vurgulandı ve vasi tayin edilmesi gerektiği ifade edildi. Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç için Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı.

VESAYET TEDBİRİ UYGULANDI

Mahkeme, İnan Kıraç’a ait taşınmazlar, banka hesapları, şirketlerdeki hisseler ve varsa fon ile hisse senetleri üzerinde vesayet tedbir şerhi konulmasına da karar verdi. Bu tedbirler, Kıraç’ın mali ve yasal işlemlerinin güvence altına alınması amacıyla alındı.

DAVANIN ARKA PLANI

Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı iddiasıyla evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, bu dava kapsamında İnan Kıraç’ın durumunun belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti.