Mahkemeden Yıkım Kararı: Paraliaki Kapanıyor!

YIKIM KARARI VE İTİRAZ SÜREÇLERİ

İstanbul Bebek’te yer alan Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’ndeki Paraliaki Balık Restoranı hakkında ruhsatı olmamasına rağmen inşaat yapılması gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Restoran avukatları bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak mahkeme talebi reddetti ve Paraliaki’nin yıkım işlemlerinin devam edeceği bildirildi. Bölgede projelerine aykırı şekilde inşaat yapan birçok mekana da benzer yıkım kararları verilmişti. İşletmeler bu durumu yargıya taşıdı ve idarenin kararının durdurulmasını talep etti. Süreç sürerken, ilk karar ünlü balık restoranı Paraliaki için alındı.

MÜDAHALE TALEBİ VE MAHKEME KARARI

Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2025’te saat 10.00’da yıkım işleminin gerçekleştirileceğini MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirdi. Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu uyarınca inşaat ruhsatı olmadan restoranda inşaat yapılması sebebiyle yıktırılması kararının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Yürütmenin durdurulması ve iptali talep edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı restoranın açtığı davada, İBB’nin yanında müdahil olma talebinde bulundu. İdare Mahkemesi, Bakanlığın bu talebini kabul etti. Ancak mahkeme heyeti, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların doğması halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceğini” belirtti. Restoranın yürütmenin durdurulması talebi, bu şartların bir arada oluşmaması nedeni ile reddedildi. Kararda itiraz yolunun açık olduğu ifade edildi ve bu kararla birlikte restoranın yıkım işlemlerinin devam edeceği belirtildi.