mahmut-tuncer-in-annesi-vefat-etti

MAHMUT TUNCER ACI HABERİ DUYURDU

Türkülerinin sevilen ismi Mahmut Tuncer, annesinin vefat haberini duyurarak sevenlerini üzüntüye boğdu. Türkiye’nin tanınmış türkücülerinden biri olan Mahmut Tuncer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile annesi Yüksel Özsoy’un hayatını kaybettiğini bildirdi.

VEFAT HABERİNİ PAYLAŞTI

Mahmut Tuncer, annesinin vefatını, “Annemiz Yüksek Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız.” ifadeleriyle duyurdu. Türk halk müziği alanında önemli bir yere sahip olan Tuncer, acı haberle birlikte hayranlarının da başsağlığı dileklerini aldı.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Mahmut Tuncer, cenaze töreni hakkında ise şu bilgileri verdi: “Annemiz Yüksek Özsoy, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.” Tuncer’in bu açıklaması, takipçileri ve sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı ve paylaşım aldı.