“Mahmut Uslu’dan Ali Koç’a Uyarı!”

DERBİDEKİ MAĞLUBİYET FENERBAHÇE’Yİ ZORA SOKTU

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, 4 Mayıs 2025’te Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes’in 44. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 75 puanda kalarak lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umudu zor durumda kaldı. Maç sonrasında, Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, Lider Haber’de Serhat Ulueren aracılığıyla dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MAHMUT USLU’DAN ALİ KOÇ’A SERT ELEŞTİRİLER

Mahmut Uslu, derbideki mağlubiyetin ardından içsel bir duygusallıkla ifade verdi: “İçim kan ağlıyor, öfkeliyim, çok kızgınım. Artık televizyonda ya da statta ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum.” Tribünlerde gözyaşları döken taraftarların görüntülerinin kendisini etkilediğini belirten Uslu, Ali Koç’un büyük vaatlerle kulübe geldiğini ancak bunun sonuç vermediğini savundu. “Denedi, olmadı. Denedi, yine olmadı. Beceremedi, gitsin” sözleriyle Koç’un yönetiminin futboldaki ve diğer branşlardaki başarısızlığını öne sürdü.

ŞAŞIRTAN ADAYLIK İDDİASI

Uslu, Fenerbahçe’nin asla sahipsiz kalmayacağını vurguladı: “Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, aday çıkar. Ben de çıkarım gerekirse. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar.” En kısa sürede bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve daha ağır eleştiriler yönelteceğini belirtti.

AZİZ YILDIRIM’IN GERİ DÖNECEĞİ Mİ BEKLENİYOR?

Mahmut Uslu’nun Aziz Yıldırım’ı işaret etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Yıldırım, 2024 yılındaki Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde Ali Koç’a karşı yarışmış, ancak 16,464 oya karşı 10,483 oy alarak seçimi kaybetmişti.